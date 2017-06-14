Госдума приняла законопроект о реновации

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о московской реновации (поправки в закон «О статусе столицы», Жилищный, Земельный кодекс и еще ряд законов).

«За» проголосовали 399 депутатов, «против» — двое, один воздержался. Напомним, что на втором чтении также два депутата проголосовали против — это были коммунисты Валерий Рашкин и Денис Парфенов, избиравшиеся от Москвы.

Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что «проблемы тех, кто хочет, чтобы дом попал в программу реновацию, решены, все права граждан защищен и учтены очень эффективно». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал реновацию «великим переселением» и погрозил тем, кто не хочет участвовать в программе: «Но вот есть москвичи, которые боятся. Я хочу им дать товарищеский совет. Потом вы созреете — уже не будет возможности вас переселить там же. Если будет аварийная ситуация — вас в Калужскую область отправят жить! Деньги будут, но их, может быть, направят на другое — на оборону! Может, надо будет воевать».

Напомним, 9 июня депутаты проголосовали за законопроект во втором чтении и рекомендованные поправки. В законопроекте появилось более ста поправок: по правилам вхождения в программу реновации и выходу из нее, по компенсациям за снесенное жилье и механизмам изъятия. «Новая газета» подробно разбирала изменения в документе.

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Утром 14 июня текст законопроекта к третьему чтению появился на сайте Годсумы. После принятия в третьем чтении закон должен пройти через Совет Федерации, затем его должен подписать президент.

Напомним, первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля. Позже был опубликован предварительный список домов под снос, в который вошли более 4,5 тысячи зданий. Окончательный список будет сформирован после того, как жители этих домов проголосуют за снос (для этого необходимы две трети голосов собственников квартир).