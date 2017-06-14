В Совфеде создали комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

Совет Федерации одобрил создание временной комиссии по защите суверенитета России и борьбе с иностранным вмешательством, ее возглавил зампред комитета по международным делам Андрей Климов, передает ТАСС.

Основными задачами комиссии станут анализ российского и международного законодательства и разработка соответствующих законопроектов. Члены комиссии будут вести мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций.

Отчеты о работе будут происходить по мере необходимости, а также ежегодно на заседании палаты.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, России необходимо выработать механизмы, помогающие более эффективно защищать суверенитет.

«Именно поэтому мы решили создать комиссию, которая будет мониторить работу нашего законодательства и в случае необходимости готовить предложения», — сказала Матвиенко.

Как сообщали СМИ, инициатива стала реакцией на недавние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии.

В ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран он заявил, что Россия сама «является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне».

Максим Прошкин