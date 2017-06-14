Суд отказался смягчить приговор Олегу Навальному

Суд в Орловской области отказался заменить отбывающему наказание по делу «Ив Роше» Олегу Навальному оставшийся срок лишения свободы на штраф или обязательные работы, передают местные СМИ.

Урицкий суд Орла принял во внимание слова представителя колонии и прокурора, которые выступили против смягчения приговора. Они заявили, что Навальный является «злостным» нарушителем режима.

По словам защиты, требования, которые предъявляют к осужденному в колонии, в обществе недопустимы.

В конце февраля Урицкий районный суд Орловской области отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении на том основании, что у него имеются взыскания и неоднократные водворения в штрафной изолятор.

Олегу Навальному и раньше отказывали в УДО. В июне прошлого года суд отклонил ходатайство защиты, объяснив это тем, что условно-досрочное освобождение можно требовать, только отбыв 2/3 срока заключения.

В конце 2014 года Алексея и Олега Навальных признали винновыми в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании».

Олег Навальный получил 3,5 года колонии общего режима, Алексей Навальный — 3,5 года условно.

Максим Прошкин