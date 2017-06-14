HRW рассказала о нарушении прав строителей объектов к чемпионату мира по футболу в России

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором сообщила о систематических нарушениях прав рабочих, строящих спортивные объекты в России. На этих объектах будут проходить матчи футбольного Кубка конфедераций–2017 и Чемпионата мира–2018.

По данным организации, рабочим на этих объектах задерживают зарплату на несколько месяцев или вовсе не платят, а также с ними не заключают трудовые договоры.

При этом строители работают при экстремально низких температурах, что чревато травмами, нарушением работоспособности, отмечается в докладе. Подчёркивается, что в ходе строительства объектов для ЧМ-2018 на стройках погибли 17 рабочих.

Одновременно правозащитники сообщили о запугивании, которому они вместе с рабочими подверглись, когда пытались добыть информацию об условиях труда на строительных объектах. Так, в Волгограде полиция задержала сотрудника HRW, когда тот попытался поговорить с одним из рабочих за пределами строительной площадки.

Самим строителям регулярно угрожали увольнением и депортацией из страны, сообщили правозащитники. В частности, в Ростове-на-Дону из страны выслали десятки рабочих из Узбекистана и Таджикистана после забастовки, на которой они потребовали улучшений условий труда. По данным правозащитников, их уволили за якобы допущенные нарушения при оформлении трудовых договоров, которые при этом допустил сам работодатель.

В организации отметили, что о систематических нарушениях прав строителей спортивных объектов в России было известно ещё до Олимпиады в Сочи, «эти давние проблемы» были хорошо задокументированы HRW, однако с тех пор, ничего не изменилось.

«Тем не менее, правительство России не приложило достаточных усилий, чтобы контролировать и сдерживать злоупотребления в строительном секторе и привлечь работодателей к ответственности», — подчеркнули правозащитники.

В России с 14 июня по 15 июля 2018 году пройдёт чемпионат мира по футболу. Как отмечается в докладе HRW, российские власти вкладывают значительные средства в ходе подготовки к этому мероприятию для достижения успеха. Десятки тысяч рабочих строят стадионы и инфраструктуру, необходимые для проведения ЧМ-2018.