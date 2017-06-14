Бизнесмен Михайлов подал иск к Навальному из-за фильма «Чайка»

Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести и достоинства и деловой репутации к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила «Новой газете» пресс-секретарь Люблинского суда Людмила Морозова.

Бизнесмен требует взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс рублей и оплатить все судебные издержки.

Предприниматель потребовал опровергнуть сведения из фильма «Чайка», где его назвали «криминальным авторитетом», а также потребовал удалить материалы с интернет-ресурса.

Ранее, 31 мая, Люблинский районный суд Москвы признал недостоверными несколько публикаций Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального о миллиардере Алишере Усманове и обязал ответчиков удалить эту информацию.

Миллиардер подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако финансовых требований не заявлял. По решению суда, ответчики должны в течение 10 дней удалить данные с сайта, фейсбука и Youtube, а также опубликовать опровержение в течение трех месяцев.

В свою очередь, Навальный заявил, что не собирается ничего удалять. А его адвокат Вадим Кобзев в разговоре с «Новой газетой» рассказал, что может грозить оппозиционеру из-за невыполнения решения суда.

Напомним, ФБК Алексея Навального и «Новая газета» опубликовали расследование, касающееся якобы незаконного, по мнению авторов, бизнеса членов семьи генерального прокурора. Чайка публично назвал расследование «лживым» и «заказным».