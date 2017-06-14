Песков назвал абсурдной информацию о репетиции «прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что абсурдно называть репетиций встречи с участниками предстоящей «прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным. По его словам, это «просто информационные встречи».

«Встречи [с участниками] действительно проходят, но это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, просто информационная встреча; должны же люди, которые приехали из других городов, знать, куда они приехали, как будет проходить передача, как все организовано. Это обычная нормальная практика», — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, «организаторы действительно встречаются с гостями». Это «герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию».

«Действительно, с ними регулярно перед эфиром проводят встречи, где им рассказывают, как будет проходить мероприятие, во сколько и как нужно приехать. Это обычные логистические и организационные моменты», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «это, наверное, неправильно называть какой-то репетиций, здесь репетиция абсолютно невозможна».

Представитель Кремля добавил, что ход программы зависит только от главы государства и ведущих.

«Как пойдет ход программы — это зависит только от президента, от ведущих, там бывают достаточно неожиданные вещи», — сказал Песков.

Ранее РБК сообщил, что в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее» прошла репетиция-инструктаж для участников «Прямой линии с Владимиром Путиным».

По данным собеседников издания, в пансионат заселили представителей общественности из регионов, всего около 100 человек. Им посоветовали не распивать алкоголь накануне эфира, не пить много воды и не надевать одежду в клетку и полоску.

Источник, знакомый с организацией мероприятия, сообщил изданию, что подобная репетиция проводится ежегодно, при этом инструктирую в основном неопытных людей из регионов.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12:00 по мск. Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос президенту можно по телефону, через SMS, MMS, а также через социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы принимаются с 08:00 4 июня и до конца программы.