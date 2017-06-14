Украинские пограничники не пустили на Чемпионат Европы в Харькове российского боксера

Представители погранслужбы Украины отказали во въезде боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, а также нескольким журналистам «Лайфньюс», которые направлялись на Чемпионат Европы в Харькове, сообщает «Р-спорт».

«Все произошло без объяснения причин задержания, задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму», — говорится в сообщении.

По информации агентства Р-спорт, Федерация бокса Украины дала гарантию российской делегации, что ее пропустят на границе и обеспечат полную безопасность.

В Федерации бокса Украины «Новой газете» отказались прокомментировать ситуацию.

«Р-спорт» добавляет, что руководство ФБР разбирается в ситуации. Отмечается, что все остальные спортсмены и тренеры пропущены на территорию Украины.

Отметим, что ФБР также получила устные гарантии от президента Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.

Чемпионат Европы по боксу является отборочным к чемпионату мира-2017, намеченный в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Напомним, весной этого года украинские власти запретили российской участнице Евровидения Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Украинская сторона мотивировала запрет на въезд тем, что Самойлова в 2015 году выступала в Крыму и тем самым нарушила украинское законодательство.