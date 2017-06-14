Шесть человек погибли в Лондоне при пожаре в многоэтажном доме

Не менее шести человек погибли при пожаре в 24-этажном жилом доме «Гренфелл Тауэр» 1974 года постройки на западе Лондона, сообщает Sky News со ссылкой на данные полиции.

Фото из твиттера Natalie_Oxford

Правоохранители отметили, что число жертв может увеличиться.

Ещё 30 человек пострадали, их госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что видели, как люди выпрыгивали из окон в надежде спастись.

На месте продолжают работать более 200 пожарных. По их словам, угрозы обрушения здания нет. Причина возгорания пока не установлена.

По данным британских СМИ, возгорание началось на одном из нижних этажей, затем огонь быстро распространился по всему зданию.

Фото из твиттера Natalie_Oxford

Жильцы ранее жаловались на опасные условия проживания, сообщает Yahoo News со ссылкой на данные инициативной группы местных жителей. Так, в 2014 году они сообщили в местную пожарную охрану, что в доме только один вход, а в случае возгорания пожарным будет сложно попасть внутрь. Накануне в здании сделали ремонт.