Около Госдумы задержали 15 противников реновации

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, которые вышли на одиночные пикеты против реновации около Госдумы, написал Сергей Митрохин в твиттере.

Согласно сообщению, 14 задержанных доставили в ОВД Тверская. Одна задержанная находится в автозаке возле нижней палаты парламента, пишет ОВД-Инфо.

«Сотрудники ОВД не сообщают пикетчикам статью, по которой их задержали, но ссылаются на нарушение ограничений, введенных в связи с Кубком конфедераций», — говорится в сообщении.

В ОВД-Тверская «Новой газете» рассказали, что активистов задержали за проведение несанкционированной акции.

Ранее главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина задержали в ходе одиночного пикета у здания Государственной думы.

Как сообщал корреспондент с места событий, политика задержали, когда во время одиночного пикета он давал интервью журналистам.

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Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все публичные мероприятия, и митинги в том числе, запланированные в городах проведения Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, будут проходить только в тех местах и в то время, которое определит местная администрация.