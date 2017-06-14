«Лентач» позвали в Совет блогеров

«Лентач» пригласили на первое заседание Совета блогеров в понедельник, 19 июня, рассказал «Новой газете» главный редактор издания Артём Крашенинников.

Из телеграм-канала «Лентача»

«Письмо пришло сегодня в районе 11–12 часов. Мы ожидали, что нас туда могут позвать, поэтому нельзя сказать, что мы сильно удивились и что для нас это приглашение стало неожиданностью», — рассказал собеседник.

По словам Крашенинникова, сейчас в редакции обсуждают, принять это приглашение или нет.

«У нас разделились мнения, но склоняемся к тому, что всё-таки пойдём. Одни говорят, что это может быть интересным опытом, что нужно сходить, чтобы посмотреть, что из себя представляет совет, потому что сейчас нет целостного представления, какие цели он преследует. Другие категорически против. Говорят, что не стоит этого делать, потому что это не в духе “Лентача”. Мол, пойти в Госдуму — это “зашквар” (студ, позор, — ред.)»,— рассказал главред.

В конце мая в Госдуме прошли парламентские слушания по молодежной политике, на которых выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская).

После этого депутат от ЛДПР Василий Власов анонсировал первое заседание Совета блогеров.

В беседе с «Новой газетой» он рассказал, что в списке приглашенных оказались, в частности, Wylsacom (Валентин Петухов), автор канала «Дневних хача» на YouTube (Амиран Сардаров), Sobolev (Николай Соболев), kamikadze_d (Дмитрий Иванов), «Лиса рулит» (Елена Лисовская), Сергей Стиллавин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал создание Совета блогеров «увлечением» и предложил доработать эту идею, а уже потом предлагать её. Он напомнил, что уже есть Молодежный парламент.

«Это должна быть системная работа, которая под собой будет иметь основу. Давайте мы это проработаем, а потом уже предложим», — сказал он.