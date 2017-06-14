В результате стрельбы в США ранен конгрессмен

Неизвестный устроил стрельбу в городе Александрия, штат Виргиния (в 11 километрах к югу от Вашингтона — прим. ред.), конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов получили ранения, сообщает NBS.

BREAKING: Rep. Steve Scalise shot in attack at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. Listen now News 96.5 WDBO. pic.twitter.com/E5ebEkwzi8 — News 96.5 (WDBO) (@news965wdbo) June 14, 2017

Мужчина, по предварительной информации, вооруженный винтовкой, совершил 50 выстрелов в течение 10 минут, после чего был задержан. По дороге в больницу стрелок скончался.

Точное число пострадавших уточняется, о погибших не сообщается.

Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса.

Отметим, что Стив Скализ регулирует вопросы дисциплины во фракции республиканцев в Конгрессе США.

В среду 7 июня неизвестные напали на парламент и мавзолей имама Хомейни. Сообщалось, что один из нападавших подорвал себя около парламента, а два других около мавзолея. Власти Ирана отмечают, что им удалось предотвратить еще одну атаку.

В этот же день полиция Ирана убила четырех нападавших на парламент страны

Максим Прошкин