Новая газета

В результате стрельбы в США ранен конгрессмен

Общество

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Неизвестный устроил стрельбу в городе Александрия, штат Виргиния (в 11 километрах к югу от Вашингтона — прим. ред.), конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов получили ранения, сообщает NBS.

Мужчина, по предварительной информации, вооруженный винтовкой, совершил 50 выстрелов в течение 10 минут, после чего был задержан. По дороге в больницу стрелок скончался. 

Точное число пострадавших уточняется, о погибших не сообщается.

Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса.

Отметим, что Стив Скализ регулирует вопросы дисциплины во фракции республиканцев в Конгрессе США.

В среду 7 июня неизвестные напали на парламент и мавзолей имама Хомейни. Сообщалось, что один из нападавших подорвал себя около парламента, а два других около мавзолея. Власти Ирана отмечают, что им удалось предотвратить еще одну атаку.

В этот же день полиция Ирана убила четырех нападавших на парламент страны

Максим Прошкин

Теги:
стрельба, сша

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