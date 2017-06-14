Новая газета

Фигуранта «дела 26 марта» Андрея Косых оставили под стражей до 12 июля

Политика

Юлия РепринцеваКорреспонент

Срок ареста фигуранту «дела 26 марта» Андрею Косых продлили до 12 июля, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь Басманного районного суда Юнона Царева. Суд по продлению ареста прошёл 9 июня.

Про Андрея Косых ничего не известно, кроме того, что Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в нападении на полицейских.

Якобы он «нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода метро Тверская, затем уже в районе улицы Малая Дмитровка — удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание».

В СКР отметили, что Косых добровольно дал подробные показания и полностью признал вину.

По данным «ОВД-Инфо», недавно у Косых появился адвокат по соглашению. Следствие по его делу ещё не закончено. Косых находится в СИЗО «Водник».

Фигурантами дела о насилии против полицейских на акции 26 марта также являются Александр Шпаков, Юрий Кулий, Станислав Зимовец и Дмитрий Крепкин.

Кулия и Шпаков признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима. 

Зимовец отказался от особого порядка рассмотрения дела и признания вины после того, как ему продлили арест сразу на полгода — до ноября.

Теги:
суды, коррупция, акции протеста, москва, нападение, полиция, 26 марта, арест

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera