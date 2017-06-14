Фигуранта «дела 26 марта» Андрея Косых оставили под стражей до 12 июля

Срок ареста фигуранту «дела 26 марта» Андрею Косых продлили до 12 июля, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь Басманного районного суда Юнона Царева. Суд по продлению ареста прошёл 9 июня.

Про Андрея Косых ничего не известно, кроме того, что Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в нападении на полицейских.

Якобы он «нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода метро Тверская, затем уже в районе улицы Малая Дмитровка — удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание».

В СКР отметили, что Косых добровольно дал подробные показания и полностью признал вину.

По данным «ОВД-Инфо», недавно у Косых появился адвокат по соглашению. Следствие по его делу ещё не закончено. Косых находится в СИЗО «Водник».

Фигурантами дела о насилии против полицейских на акции 26 марта также являются Александр Шпаков, Юрий Кулий, Станислав Зимовец и Дмитрий Крепкин.

Кулия и Шпаков признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима.

Зимовец отказался от особого порядка рассмотрения дела и признания вины после того, как ему продлили арест сразу на полгода — до ноября.