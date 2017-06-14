СК завершил расследование уголовного дела против администратора «групп смерти»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении одного из администраторов «групп смерти» Филиппа Будейкина, известного как «Филипп Лис», сообщается на сайте ведомства.

Будейкина обвиняют по статьям доведение до самоубийства и покушение на него (статья 110 УК РФ, часть 3 статьи 30, статья 110 УК РФ).

По информации следователей, обвиняемый склонял 15-летнюю жительницу города Астрахани к суициду, позже ее отговорили совершать этот поступок. Он также довел до самоубийства школьницу 2000 года рождения, медикам также удалось спасти ей жизнь.

Следователи утверждают, что Будейкин в апреле-мае 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» занимался пропагандой суицида среди несовершеннолетних.

«Центральным аппаратом Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по подобным фактам продолжается работа по установлению других лиц, подстрекавших в социальных сетях подростков к совершению самоубийств», — говорится в сообщении.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей Филиппу Будейкину до 20 августа 2017 года.

Сообщалось, что обвиняемый признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Напомним, следствие установило настоящие имена некоторых администраторов так называемых «групп смерти». В первую очередь Следственный комитет интересовали создатели и участники восьми сообществ, среди которых — «f57Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», F58rip, rinaniapoka.

Удалось подтвердить, что под псевдонимом «Филипп Море» в группах писал Филипп Челов из Краснодара.

Также установлены реальные имена и других участников. Это житель Волгоградской области Александр Питаев (псевдоним — «Александр Носферату»), Даниил Марченко («Адам Бер»), Дмитрий Макаричев («Рената Сахарова»).

О «группах смерти» в России заговорили после публикации «Новой газеты», в которой рассказывалось о таких сообществах.

После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству. Помимо «групп смерти» речь в законопроекте также идет и о «зацепинге».

Максим Прошкин