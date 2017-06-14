Путин подписал указ о вручении госнарград представителям правоохранительных органов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета заместителя генпрокурора Владимира Малиновского, который участвовал в спорах с Следственного Комитета по поводу дела владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды удостоился руководитель главного следственного управления СК Эдуард Кабурнеев за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Кроме того, орден Почета получила артистка Наталья Варлей, прославившаяся исполнением главной роли в фильме «Кавказская пленница», актриса театра «Балтийский дом» Татьяна Пилецкая и заведующий музеем «Якутская политическая ссылка» Николай Попов.

В списки награжденных попали губернатор Оренбургской области Юрий Берг, прокурор Республики Марий Эл Сергей Рюмшин, заместители главы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, Алексей Оверчук и другие.

Напомним, 12 июня Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

Среди награжденных— балетмейстер Юрий Григорович, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Даниил Гранин.

Глава государства вручил награды ученым Рашиду Сюняеву и Николаю Шакурову за изучение «черных дыр» и «нейтронных звезд».

Максим Прошкин