Госдума в первом чтении приняла закон о запрете анонимности в мессенджерах

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, запрещающий мессенджерам регистрировать пользователей без установления личности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает ограничение рассылки сообщений по требованию властей. За нарушение закона его авторы предлагают штрафовать и блокировать мессенджеры.

По действие законопроекта попадают лишь те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как распространители информации. WhatsApp и Telegram к ним не относятся.

За принятие документа проголосовали 356 депутатов, против — двое, один воздержался.

Ранее профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал законопроект.

Напомним, 24 мая депутаты трех фракций («Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, регулирующий работу мессенджеров.

Законопроект появился на фоне сообщений о возможной блокировке в России популярного мессенджера Telegram за отказ предоставить Роскомнадзору данные для включения в реестр.