Следователи заинтересовались налогами «дочки» «Россетей»

В среду сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями при МВД пришли в офис энергетической компании «МРСК Центра» («дочка» компании «Российские сети») на 2-й Ямской улице в Москве.

Руководитель департамента по связям с общественностью компании Евгения Фисенко пояснила «Новой газете», что интерес следователей возник в связи с уплатой налогов в предыдущие годы работы компании. При этом она отвергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в офисе прошли обыски.

«Никаких обысков не было. Были следственные мероприятия, в ходе которых работники управления по борьбе с экономической преступлениями интересовались уплатой налогов в компании в период работы бывшего генерального директора Дмитрия Гуджояна», — сообщила собеседница.

Фисенко добавила, что компания предоставила сотрудникам правоохранительных органов запрашиваемые ими документы.

При этом она отметила, что визит следователей вызвал «некое недоумение» в компании.

«Наша компания с государственным участием, занимается энергоснабжением и честно выполняет свои обязательства и перед потребителями, и перед государством», — подчеркнула Фисенко.

Она уточнила, что Гуджоян находился на посту директора «МРСК Центра» с 2010 года по 2012 годы. РИА Новости сообщало, что Гуджояна уволили в ноябре 2012 года из-за нарушений, выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании.

«Руководству “МРСК Центра” раньше неоднократно указывалось на серьезные нарушения в работе, однако никаких выводов не сделано, недостатки не устранены. Уже в рамках работы ревизионной комиссии вскрылись новые факты, усугубляющие ситуацию. В этой связи сегодня мною было принято решение об освобождении от занимаемой должности гендиректора “МРСК Центра”», — говорил глава «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

«МРСК Центра» обеспечивает электроэнергией население 11 областей Центральной части России, крупные промышленные компании, предприятия транспорта и сельского хозяйства и другие объекты.