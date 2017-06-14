Сын Галича поддержал задержанного на митинге 12 июня внука Стругацкого

Епископ Апостольской Православной Церкви и сын барда Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко пришёл в суд поддержать внука писателя-фантаста Бориса Стругацкого — тёзку своего деда. Об этом сообщил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Сын Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко стоял (сесть было негде) в Калининском суде, звонил мне, передавал воду внуку Бориса Стругацкого и ждал, когда суд вынесет решение (Боре — двое суток ареста и 15 тысяч штрафа). Нарочно не придумаешь. О великая русская литература...», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Сам Михнов-Вайтенко в беседе с «Новой газетой» рассказал, что это вышло случайно.

«Я был в Калининском суде — привёз воду задержанным. В какой-то момент появилась информация, что Борю [Стругацкого] привезут туда же. Я решил дождаться, чтобы убедиться, насколько это возможно, что [с ним] всё в порядке. Дождался, дал бутылочку воды, пожелал ему всего самого лучшего. Вот и всё», — рассказал он.

Михнов-Вайтенко отметил, что «поучаствовать как-то активнее, когда суд закрыт, невозможно». Он подтвердил, что Борис Стругацкий получил двое суток ареста и штраф в 15 тыс. руб.

«Он уже дома, всё в порядке, насколько это может быть», — добавил собеседник.

По словам епископа, к возникшей ситуации никто не оказался готов — ни суды, ни сами задержанные.

«У них [судов] нет условий для содержания такого количества задержанных, они не справляются. Люди, которые там оказались, тоже не предполагали, что их задержат. Соответственно, у них нет ничего, ни предметов гигиены, ни воды, ни лекарств», — отметил сын Галича.

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Он добавил, что в этой ситуации нужно помочь, «по большому счёту, и тем и другим».

«Старший смены судебных приставов пристав при всём желании не может отлучиться со своего места. И что, он должен побежать и за свои деньги купить воды и влажные салфетки для задержанных?», — спросил Михнов-Вайтенко.

Собеседник также рассказал, что не в первый раз приходит в суды, чтобы оказать помощь задержанным, но попросил не акцентировать внимание СМИ на его персоне.

«Не надо акцентировать на мне, огромное количество никому не известных людей от чистого сердца заботятся о людях, и это замечательно», — заявил епископ.

Напомним, в ноябре 2016 года Михнов-Вайтенко вышел на пикет против закона об оскорблении чувств верующих, а ранее, в 2014 году, заявлял об отлучении от церкви всех поддерживающих войну на Украине.

Кроме этого, он подписал коллективное письмо в защиту главы отделения правозащитного центра «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева, ставшего фигурантом дела о детской порнографии.

12 июня в День России в стране прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. Всего в России, по данным «ОВД-Инфо», задержали как минимум 1 721 человек. Из них в регионах (исключая Москву и Санкт-Петербург) — 197 человек.

На следующий день, 13 июня, суд в Петербурге на два дня отложил все слушания ради рассмотрения дел задержанных. Нештатную ситуацию вызвала активность полиции, которая, по данным «Фонтанки», составила 1 202 административных протокола после митинга на Марсовом поле.