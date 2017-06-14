Росгвардия: ОМОН действовал в рамках закона во время задержаний 12 июня

В пресс-службе Росгвардии опровергли информацию о неправомерных действиях сотрудников ОМОНа во время задержаний на митинге против коррупции 12 июня, передает ТАСС.

«Сотрудники ОМОН в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в ходе несанкционированной акции на Тверской улице действовали в строгом соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, требования сотрудников и военнослужащих Росгвардии обязательны для исполнения.

«Любые попытки посягательства на их жизнь и здоровье будут незамедлительно и жестко пресекаться», — добавляется в сообщении.

Ранее об избиении сотрудниками ОМОНа во время задержания заявляла активистка Юлия Галямина.

«Омоновец дал мне кулаком в лицо. Мужа сильно избили, сломали очки», — утверждает политик, которая потом была доставлена в больницу.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.

Максим Прошкин