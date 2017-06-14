Новая газета

Госдума предложила россиянам прислать свои варианты присяги для получения гражданства

Политика

Любой гражданин России сможет предложить свой вариант текста присяги для получающих российское гражданство, заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, передает Интерфакс.

Свои варианты также смогут представить общественные организации и научные учреждения.

«На основе этих предложений мы сделаем какой-то базовый вариант. Пока базового варианта присяги нет», — заявил Емельянов.

По его словам, поправки к закону планируют принять до второй половины июля, поэтому текст нужно подготовить «в сжатые сроки». 

Интерфакс сообщает, что такое решение было принято депутатами на закрытом совещании. В нём участвовали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, вице-спикер от «Единой России» Ирина Яровая. 

Яровая и Жириновской представили членам совещания свои варианты текста присяги. В варианте Жириновского, отмечает агентство, была такая формулировка: «Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны». Яровая в своём варианте призвала соблюдать законодательство России.

Комитет по Госдумы по госстроительству и законодательству объявил конкурс на лучший текст присяги при получении гражданства.

15 июня пройдёт открытое заседание рабочей группы по тексту присяги. В нём примут участие председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, омбудсмен Татьяна Москалькова, тележурналист Николай Сванидзе, кинорежиссер Никита Михалков и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Идея ввести присягу при получении российского гражданства принадлежит президенту России Владимиру Путину. С таким предложением он выступил 6 июня.

По словам депутата Павла Крашенинникова, после введения присяги граждане не смогут иметь двойное гражданство с теми странами, в которых также обязывают давать присягу. Исключение будет только для тех государств, с которыми у России заключен договор.

Теги:
яровая, депутаты, путин, госдума

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