Госдума предложила россиянам прислать свои варианты присяги для получения гражданства

Любой гражданин России сможет предложить свой вариант текста присяги для получающих российское гражданство, заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, передает Интерфакс.

Свои варианты также смогут представить общественные организации и научные учреждения.

«На основе этих предложений мы сделаем какой-то базовый вариант. Пока базового варианта присяги нет», — заявил Емельянов.

По его словам, поправки к закону планируют принять до второй половины июля, поэтому текст нужно подготовить «в сжатые сроки».

Интерфакс сообщает, что такое решение было принято депутатами на закрытом совещании. В нём участвовали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, вице-спикер от «Единой России» Ирина Яровая.

Яровая и Жириновской представили членам совещания свои варианты текста присяги. В варианте Жириновского, отмечает агентство, была такая формулировка: «Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны». Яровая в своём варианте призвала соблюдать законодательство России.

Комитет по Госдумы по госстроительству и законодательству объявил конкурс на лучший текст присяги при получении гражданства.

15 июня пройдёт открытое заседание рабочей группы по тексту присяги. В нём примут участие председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, омбудсмен Татьяна Москалькова, тележурналист Николай Сванидзе, кинорежиссер Никита Михалков и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Идея ввести присягу при получении российского гражданства принадлежит президенту России Владимиру Путину. С таким предложением он выступил 6 июня.

По словам депутата Павла Крашенинникова, после введения присяги граждане не смогут иметь двойное гражданство с теми странами, в которых также обязывают давать присягу. Исключение будет только для тех государств, с которыми у России заключен договор.