Глава «химкинских» дальнобойщиков решил баллотироваться в президенты

Глава дальнобойщиков Андрей Бажутин планирует баллотироваться в президенты России. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Москве заявили лидеры Объединения перевозчиков России (ОПР), созданного на безе прошлогоднего «химкинского» протестного лагеря водителей, не согласных с введением системы сбора платежей за передвижение по федеральным трассам «Платон».

Его кандидатуру уже поддержали представитель петербургского объединения профсоюзов «Справедливость» Игорь Шарапов, руководитель Народного движение «За жилье» Ольга Руденко, представители валютных ипотечников и некоторых других локальных протестных групп, которые по словам представителей ОПР так же «столкнулись с отказом властей вести диалог как и дальнобойщики».

«Детальной программы у нас пока нет, но тезисы такие: стимулирование мелкого бизнеса, в первую очередь производственного и инфраструктурного предпринимательства, потому что мелкий предприниматель – это люди, которые в 90-е поднимали страну, сами создавая рабочие места и содержа свои семьи, развитие высокотехнологичного производства, уменьшения обременений в виде налогов и завышенных тарифов», — сказал кандидат.

«Сейчас мы снимаем столичные лагеря и оправляемся по домам собирать подписи, вести работу, по регионам у нас более 50-ти отделений, это достаточно серьезный ресурс для начала», — сообщил Бажутин «Новой» , отметив, что с идеологической ориентацией и союзниками еще не определился.

«Пока мы еще не принимали решения ни по националистам, ни по левым, впрочем и предложений не поступало, в целом мы ни левые, ни правые, центристы», — подчеркнул политик, пообещав в случае успешного выдвижения покинуть пост главы ОПР, чтобы «не политизировать» излишне движение.

Ранее о том, что общественное движение Игоря Стрелкова «Новороссия», созданное им по возвращении из Донбасса, намерено поддержать водителей заявил начальник московского штаба этой организации Алексей Сороковой.

Часть недавних партнеров по движению против «Платона» дистанцировалась от действий главы ОПР. Так, глава профсоюза водителей профессионалов, так же участвующий в объявленной «химкинцами» стачке Александр Котов уже назвал планы собственного коллеги «смехотворными», подчеркнув, что «политизция» для него станет «лишней причиной воздержаться от сотрудничества с Бажутиным».