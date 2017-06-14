Суд продлил срок задержания обвиняемому в нападении на бойца Росгвардии подростку

Басманный суд Москвы на 48 часов продлил задержание 17-летнего Михаила Галяшкина, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Заседание отложили до 16 июня.

— Чем занимаетесь? — спрашивала судья Вера Николаева

— Школьник, — ответил Галяшкин.

Прокурор ходатайствовал о продлении срока задержания на 48 часов.

Галяшкина обвиняют по части 1 статьи 318 УК. По версии следствия, он распылил перцовый газ в лицо бойцу Росгвардии, в результате тот получил ожог глаза. Обвиняемый отказался давать показания в Следственном комитете, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Как рассказала «Открытой России» мать подростка Ольга Галяшкина, он не предупредил ее, что пойдет на митинг. Женщина узнала об этом, когда ее сына уже задержали.

«Михаил не сказал, что пойдет на митинг. Я узнала об этом, когда он мне написал в Вайбере, что его задержали на митинге. Его привезли в ОВД Текстильщики, я сразу направилась туда, затем приехали оперативники с Петровки и увезли нас в Следственный комитет», — цитирует ее «Открытая Россия».

В разговоре с РБК Ольга Галяшкина добавила, что Михаил постоянно носит с собой газовый баллончик.

Никита Всесвятский