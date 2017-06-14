В Москве суд впервые оправдал задержанных на акции протеста 12 июня

Тверской суд Москвы оправдал Романа Ковалёва и Дмитрия Степанова, которых задержали 12 июня на антикоррупционной акции. Как отметила в беседе с «Новой газетой» заместитель руководителя правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская, суд впервые вынес такое решение по делам задержанных в столице.

Суд пришёл к выводу, что в их действиях отсутствует состав правонарушения, рассказала Немировская. Она предположила, что истинная причина такого решения связана с «усталостью» Тверского суда, которому приходится рассматривать все подобные дела, поскольку задержания 12 июня проходили на Тверской улице.

Немировская также отметила, что Ковалёв и Степанов были задержаны «ни за что». Ковалёв в момент задержания говорил по телефону. Этот момент попал на видео:

Немировская также обратила внимание на то, что протоколы их задержания были составлены полицейскими с нарушениями.

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