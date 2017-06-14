Новая газета

Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации

Экономика

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Архитектурное бюро Zaha Hadid готовит заявку на участие в программе реновации в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из директоров компании Христос Пассас.

«Есть тендер, и мы готовим нашу заявку на 10 июля. Сейчас мы думаем над всеми аспектами подхода к реализации проекта и о том, с кем вместе мы будем работать над ним. Для нас это очень захватывающий проект». При этом представитель бюро сказал, что прежде они должны взглянуть на техническое задание», — сказал он.

Ранее об интересе Zaha Hadid к конкурсу на форуме РБК «Недвижимость в России» говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 

Международная архитектурная компания Zaha Hadid Architects была основана  ирано-британским дизайнером Захой Хадид в 1979 году в Лондоне. Среди наиболее известных работ — Центр Гейдара Алиева в Баку, Центр водных видов спорта в Лондоне, Мост шейха Зайеда в Абу-Даби, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати. 

В России Zaha Hadid реализовала два проекта — здание бизнес-центра Dominion Tower в промзоне на юго-востоке Москвы и особняк Capital Hill Residence площадью 2,6 тысяч кв. м в подмосковной Барвихе.

Теги:
реновация

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