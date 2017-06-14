Мария Баронова решила уйти с поста координатора «Открытой России»

Мария Баронова заявила о намерении оставить пост координатора «Открытой России» в ближайшие полгода. Об этом сообщает РБК.

«Постараюсь закончить свои дела и наладить краудфандинг. Год за годом слушаю оскорбления, что не устраиваю либеральную оппозицию. А если не устраиваю — значит, нужно еще чем-то заняться», — сказала Баронова.

По словам активистки, кандидата на ее место будет найти достаточно сложно.

«Пока вариантов нет», — отметила она.

При этом Баронова добавила, что уезжать из России, в том числе ради учебы, не собирается.

Мария Баронова объявила о том, что возглавит проект Ходорковского в 2014 году. В ноябре 2016 года ее избрали одним из 11 членов совета движения на учредительной конференции «Открытой России». Позднее она возглавила московское отделение «Открытой России», затем ее переизбрали в совет.

Напомним, Баронова была задержана на акции против коррупции 12 июня.