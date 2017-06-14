Сенат США одобрил расширение санкций против России

Сенат США одобрил законопроект «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года», расширяющий антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Теперь законопроект должны рассмотреть в Палате представителей в Конгрессе. Затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.

В конце июня США ввели санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Новые ограничительные меры коснулись трех российских компаний: «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве.

Под ограничения также попал и один россиянин 1978 года рождения — Игорь Мичурин, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation.