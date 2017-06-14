«Би-би-си»: видеообращение Усманова к Навальному помог записать Сергей Минаев

Главный редактор российского Esquire Сергей Минаев помогал бизнесмену Алишеру Усманову записывать видеообращение к оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на знакомых писателя.

Как рассказал один из собеседников издания, Минаев давно знаком с Усмановым.

Другой источник «Би-би-си» отметил, что Усманов давно хотел ответить Навальному, но его пиарщики были против.

«После того, как Навальный обвинил его в изнасиловании, Усманова было не остановить. Поэтому и привлекли Минаева, потому что штатные пиарщики миллиардера точно бы стали отговаривать и все такое», — сказал он.

Напомним, первое видеообращение Усманова к Навальному появилось в сети в середине мая перед судом с оппозиционером по иску о расследовании, посвященном премьер-министру.

В ролике миллиардер потребовал, чтобы Навальный извинился перед ним, но политик в своем видеоблоге отказался сделать это, снова назвал Усманова «жуликом» и вызвал его на совместные дебаты.

Миллиардер, в свою очередь, от дебатов отказался и вместо этого записал новое видеообращение к Алексею Навальному.