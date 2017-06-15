Путин заявил о планах снизить расходы на оборону

Россия снизит расходы на оборону до 2,7-2,8% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «РИА Новости».

«Мы и так тратим (на оборону, — ред.) достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По словам президента, в 2017 году основная статья экономии бюджета страны— сохранение расходов на оборону.

«Есть понимание того, что первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной», — заключил глава государства.

Путин также отметил, что «очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит ни прибалтийским странам, ни восточноевропейским, ни тем более каким-то более отдаленным в Западной Европе».

Фильм режиссера Оливера Стоуна о Путине в США показывает телеканал Showtime. В России фильм выйдет 19 июня на Первом канале.

Андрей Дубровский