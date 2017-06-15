Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в ложных блокировках сайтов

Роскомнадзор заподозрил активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в организации ложных блокировок сайтов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Роскомнадзору источника.

По словам собеседников газеты, ведомство попросило МВД провести расследование. По мнению Роскомнадзора, активисты ФБК Александр Литреев и Владислав Здольников организовали ложную блокировку интернет-ресурсов, не внесенных в официальный «черный список» надзорного ведомства.

На прошлой неделе ряд сайтов оказались недоступны, хотя не были внесены в черный список Роскомнадзора. Среди них оказались интернет-кинотеатр Ivi и сайт «Медуза», отмечается в публикации.

По версии ведомства, Литреев купил более десятка заблокированных сайтов, но уже не действующих или исключенных из черного списка Роскомнадзора. К ним якобы «прикручивались» IP-адреса добросовестных сайтов. Литреев заявил газете, что действительно приобретал ранее заблокированные ресурсы, но не использовал их со злым умыслом и не указывал других IP-адресов.

По его словам, он приобрел адреса, чтобы анализировать уязвимость принадлежащих ему ресурсов. Но вновь купленные им адреса очень быстро были удалены из реестра Роскомнадзора, отмечает газета.

В МВД пока не ответили на вопросы «Ведомостей», а в Роскомнадзоре заявили, что передают всю информацию в соответствующие органы.

Ранее, 7 июня, в Роскомнадзоре заявили, что «добропорядочные сайты» могли быть заблокированы из-за действий злоумышленников или из-за того, что оператор связи самостоятельно определял адрес запрещенного интернет-ресурса.

В связи с некорректной блокировкой ведомство тогда направило операторам рекомендации по некоторым техническим аспектам блокировки.

Андрей Дубровский