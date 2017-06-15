WP: Трампа заподозрили в препятствии правосудию

Специальный прокурор Роберт Мюллер, назначенный для ведения дела о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией, начал расследование против Трампа по подозрению в препятствии правосудию. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Расследование касается просьбы Трампа к ранее занимавшему пост главы ФБР Джеймсу Коми прекратить проверку в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

По данным газеты, в рамках этого расследования Мюллер проводит допросы высокопоставленных представителей спецслужб. Дать показания согласились директор Национальной разведки Дэн Коутс, директор АНБ Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт.

Ранее, 8 июня, бывший глава ФБР Джеймс Коми на специальном заседании в комитете сената США заявил, что передал в СМИ содержание своих бесед с Трампом, чтобы добиться продолжения расследования действий России после своей отставки.

По словам Коми, президент США Дональд Трамп позвонил ему 30 марта и рассказал об «облаке» российского расследования, от которого нужно избавиться

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот, по мнению главы государства, «не может эффективно руководить бюро». Коми вел расследование против Трампа и его сотрудников на предмет предполагаемых «связей с Россией». Эти связи опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

При этом бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн, о прекращении расследования против которого Трамп якобы просил Коми — один из фигурантов дела в расследовании ФБР о связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

Андрей Дубровский