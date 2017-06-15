Умер народный артист СССР Алексей Баталов

Народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет. Ночью у него остановилось сердце, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщил изданию друг актера Владимир Иванов, Баталов умер в ночь на 15 июня в одной из московских больниц.

Агентство Москва сообщает, что организацией гражданской панихиды по Алексею Баталову займется режиссер Никита Михалков.

Брат Алексея Баталова Михаил Ардов сказал в беседе с РБК, что точное место похорон пока неизвестно. «Но сам он хотел быть похоронен на Преображенском кладбище, где похоронены наши родители». Ардов добавил, что в последние дни Баталов себя очень плохо чувствовал, несмотря на то, что за ним хорошо ухаживали.

В январе Баталов сломал шейку бедра и был госпитализирован, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор, как отмечает издание, он не покидал больничные стены почти пять месяцев.

Звание Народного артиста СССР Баталов получил в 1976 году. Широкую известность ему принесли картины «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дама с собачкой». Всего Баталов снялся более чем в 60 российских фильмах.