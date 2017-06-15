«Коммерсант» узнал о планах увеличить срок выслуги для военных

Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект, увеличивающий срок службы, после которого положена военная пенсия, с 20 до 25 лет. Об этом сообщает «Коммерсант».

Собеседники газеты отмечают, что поправки могут быть приняты сразу после президентских выборов 2018 года. При этом, как отмечают источники, пока не ясно, будет ли введен переходный период для реализации проекта.

По мнению авторов проекта, повышения срока службы приведет к ежегодной экономии сотен миллиардов рублей бюджетных средств. В то же время, по мнению заведующего лабораторией военной экономики Института экономической политики имени Гайдара Василия Зацепина, увеличение срока службы не повысит ее привлекательности и, скорее всего, количество желающих служить сократится.

Источники газеты в финансово-экономическом блоке правительства также указывают, что риски негативной реакции военнослужащих существуют и они весьма велики.

Идея повышения нижнего предела выслуги лет, как отмечает «Коммерсант», обсуждается уже давно. Еще в 2015 году министр финансов Антон Силуанов заявлял, что военным можно продлить стаж службы, позволяющий выходить на пенсию.

Андрей Дубровский