Новая газета

Глава ЦИК исключила регистрацию Навального на выборах президента

Политика

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что у оппозиционного политика Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах президента в 2018 году. Об этом она сказала в эфире телеканала «Дождь».

«Я боюсь быть некорректной. Хотя я понимаю — и он это понимает, — что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — сказала Памфилова. 

При этом глава ЦИК не исключила, что «вдруг произойдет какое-то чудо и он (Навальный, — ред.) напишет кассационную жалобу». 

«Дело в том, что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном. Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — заявила Памфилова.

По ее словам, Навальный находится «в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное».

«Почему я не хочу говорить. Я в данном случае чиновник. Я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов, и я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться», — заключила глава ЦИК. 

Теги:
кандидаты, выборы, памфилова, цик, навальный

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