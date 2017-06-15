Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО

Государственная дума во втором чтении одобрила законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). В поддержку законопроекта высказались 382 депутата, сообщает РБК.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки. Так, например, был дополнен перечень задач ФСО: служба будет отвечать за «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Обработка персональных данных будет возможна только с личного согласия за исключением сведений, подлежащих обязательному раскрытию по закону.



Отмечается, что под запретом окажется информация о месте проживания и месте пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, в частности, терактов.

Законопроект, в частности, наделяет ФСО правом «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны».

Служба также будет охранять самолеты и иные транспортные средства и получит право «на безвозмездной основе» использовать аэропорты, морские и речные порты и иные объекты транспортной инфраструктуры для «обеспечения полетов и судовождения».

Кроме того, проект закона предлагает обязать сотрудников госохраны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Изменения запрещают сотрудникам ФСО размещать информацию о себе, других сотрудниках, «позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов госохраны», в том числе фото и видео. Исключение составят случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами России или непосредственно ФСО.

Напомним, 29 марта президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий ФСО правом принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. Ранее он также предложил запретить сотрудникам ФСО раскрывать информацию о своей службе в интернете и в СМИ.

Вера Юрченко