«Кировлес» потребовал взыскать с Навального, Офицерова и экс-руководителя Опалева 16 млн рублей

Компания «Кировлес» подала иск против оппозиционного политика Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева с требованием возместить нанесенный хищениями ущерб на сумму 16 миллионов 165 тысяч 836 рублей 65 копеек, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь Никулинского суда Алена Самоходкина.

«Исковое заявление поступило в суд 9 июня, досудебная подготовка назначена на 29 июня», — сказала Самоходкина.

Как рассказал «Новой газете» Офицеров, это была довольно ожидаемая реакция.

«Это новый акт фарсовой комедии, которая становится уже дешевой мыльной оперой, все предсказуемо и невероятно глупо», — считает Офицеров.

Накануне в Люблинский суд Москвы поступило еще одно исковое заявление о защите чести и достоинства и деловой репутации к Навальному. Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал взыскать с политика и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по 250 тыс рублей и оплатить все судебные издержки.

Предприниматель потребовал опровергнуть сведения из фильма «Чайка», где его назвали «криминальным авторитетом», и удалить материалы с интернет-ресурса.

Напомним, 31 мая, Люблинский районный суд Москвы уже признавал недостоверными несколько публикаций ФБК. Тогда иск подал миллиардер Алишере Усманове.

В феврале Ленинский районный суд Кирова приговорил создателя Навального к пяти годам условно, Офицеров получил четыре года условно. Их повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес».

Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.