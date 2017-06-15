В Петербурге подростка задержали по подозрению в нападении на полицейского 12 июня

В Санкт-Петербурге сотрудники центра «Э» задержали несовершеннолетнего подозреваемого в нападении на полицейского во время митинга 12 июня. Об этом сообщает «Фонтака».

Как пишет издание, он был задержан дома по уголовному делу о нападении на сотрудника патрульно-постовой службы на Марсовом поле. Сообщается, что неизвестный ударил полицейского кулаком в лицо и выбил ему зуб.

Накануне Басманный суд Москвы на 48 часов продлил задержание 17-летнего Михаила Галяшкина, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Галяшкина обвиняют по части 1 статьи 318 УК. По версии следствия, он распылил перцовый газ в лицо бойцу Росгвардии, в результате тот получил ожог глаза. Обвиняемый отказался давать показания в Следственном комитете, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Вера Юрченко