PR-директор «Мегафона» извинился за твит о «малолетних дегенератах» на акции 12 июня

PR-директор сотового оператора «Мегафон» Петр Лидов извинился за свои слова о «малолетних дегенератах с Тверской», которыми он описал участников антикоррупционной акции 12 июня.

«Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание», — написал он в твиттере.

Помимо этого, он удалил все твиты, которые вызвали общественное возмущение. Однако в сети сохранились скрины. В телеграм-канале пресс-службы «Мегафона» комментарий Лидова назвали «некорректным».

Позже Лидов ретвитнул в фейсбуке пост профессора Высшей школы экономики Ильи Шаблинского, который выразил свое отношение к событиям 12 июня. В комментариях Лидов, отвечая другому пользователю, написал: «Пришлось много подумать об этом. Можно было свои эмоции выразить и по-другому».

Негативную реакцию общественности вызвали два твита Лидова. На них обратила внимание редакция TJournal. В одном из них он написал, что «на Тверской был отличный праздник, пока не подтянулись малолетние дегенераты», и выразил «респект» полицейским, которые разгоняли протестующих 12 июня.

В другом случае он ретвитнул видео одного из пользователей, на котором люди бегут от ОМОНа, подписав его так: «Еще про малолетних дегенератов на Тверской».

Пользователи соцсетей отрегировали на эти сообщения резко негативно. Многие написали, что перестают пользоваться услугами «Мегафона» и напомнили про сбои в работе в оператора в мае. Другие предположили, что молодежь больше не интересна «Мегафону» в качестве клиентов.

В День России, который отмечается 12 июня, в стране прошли акции протеста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Всего задержали 1 721 человек, по данным «ОВД-Инфо», среди них оказался и сам политик. Его задержали в подъезде собственного дома и позже арестовали на 30 суток.