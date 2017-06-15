Писатель Давид Гроссман получил Букеровскую премию

Победителем Букеровской премии в 2017 году стал израильский псиатель Давид Гроссман, премию он получил за книгу «Лошадь входит в бар» («A Horse Walks Into a Bar»). Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В «короткий список», который был опубликован в мае, помимо Гроссмана вошли Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина) и Амос Оз (Израиль).

В 2016 году лауреатом литературной премии The стал писатель из США Пол Битти, написавший роман «Распродажа».

Букеровская премия вручается с 1969 года. Ранее она присуждалась только за романы на английском языке, написанные авторами из стран Содружества, Ирландии и Зимбабве, но с 2014 года награду может получить автор романа, написанного на английском, вне зависимости от его гражданства.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди («Дети полуночи»), Бен Окри («Голодная дорога»), Кингсли Эмис («Старые черти»), Родди Дойл («Падди Кларк — Ха-ха-ха»), Айрис Мердок («Море, море»). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел.

Четыре обладателя награды — Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее — позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Максим Прошкин