Европейский суд отказался снимать санкции с Киселева

Санкции, введенные Европейским союзом против телеведущего и главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, останутся в силе, говорится на официальном сайте Европейского суда общей юрисдикции.

Таким образом, Киселев проиграл суд и теперь должен оплатить издержки, связанные с рассмотрением его иска.

«Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки. Морально и интеллектуально — слабая позиция», — отреагировал телеведущий.

ЕС ввел санкции против Киселева весной 2014 года за то, что он «поддержал введение российских войск на Украину».

Глава МИА «Россия сегодня» заявил, что это не соответствует действительности и потребовал санкции снять.

В мае 2015 года Киселев обжаловал решение в европейском суде общей юрисдикции, слушания по делу прошли в конце сентября 2016 года.

Максим Прошкин