В Кемеровской области в «гайд-парке» задержали сторонников Навального

В городе Юрга Кемеровской области полиция задержала четверых сторонников политика Алексея Навального, проводивших в «гайд-парке» акцию в рамках предвыборной кампании оппозиционера. Об этом «Новой газете» сообщил координатор кемеровского штаба Навального Павел Будников.

По его словам, сторонники Навального пришли в «гайд-парк» в центре Юрги, установили информационный куб кампании и полтора часа раздавали агитационную продукцию прохожим.

Через полтора часа к ним «подошли сотрудники полиции, потребовали прекратить это публичное мероприятие, задержали и отвезли в отдел полиции».

«Сейчас решается вопрос о составлении протокола по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — сообщил Будников.

Собеседник отметил, что сторонники Навального проводили свою акцию в «гайд-парке», месте, где может собираться до 500 человек без согласования с властями.

Единственный штаб Навального в Кузбассе был открыт 18 марта в Кемерово. Сторонники политика выезжают в различные населенные пункты области, и в специально разрешенных местах проводят агитацию.