В штабе Навального заявили о праве участвовать в президентских выборах

Оппозиционный политик Алексей Навальный имеет «полное право» участвовать баллотироваться в президенты в 2018 году. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает РБК.

Таким образом в штабе политика прокомментировали слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

«Алексей Навальный имеет полное право баллотироваться в соответствии с Конституцией, о чем Элле Памфиловой прекрасно известно», — заявила Ярмыш.

Она отметила, что в поддержку выдвижения Навального «уже сейчас поставили подпись 520 тысяч человек, а волонтерами записались 120 тысяч».

«Даже несмотря на то, что Алексей месяц проведет под административным арестом, его кампания продолжается», — добавила пресс-секретарь оппозиционера.

Ранее в четверг глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах президента в 2018 году.

«Я боюсь быть некорректной. Хотя я понимаю — и он это понимает, — что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — сказала она.

При этом глава ЦИК не исключила, что «вдруг произойдет какое-то чудо и он напишет кассационную жалобу».

Вера Юрченко