Дадина оштрафовали за несанкционированную акцию на Красной площади

Гражданский активист Ильдар Дадин получил штраф в размере 20 тысяч рублей за несогласованную акцию на Красной площади, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Тверской суд Москвы признал Дадина виновным в нарушении правил проведения митинга(20.2 КоАП). Согласно протоколу, активисты проводили мероприятие в месте, не предназначенном для публичных акций.

Ранее активистов, в том числе Дадина, задержали 12 мая на Красной площади, где он читал Конституцию России.

В конце апреля Дадина оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у здания ГУ МВД по Москве.

Напомним, Дадин стал первым осужденным в России по статье 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы, но позднее сократили срок до 2,5 лет. В конце прошлого года активист сообщил об избиениях и пытках со стороны персонала и руководства ИК-7 в Карелии.

В феврале 2017 года Дадина освободили из колонии по постановлению Верховного суда России. В решении суда говорилось, что уголовное дело нельзя возбуждать без вступивших в силу протоколов о нарушениях на митингах.

В конце мая Железнодорожный суд Московской области обязал Минфин выплатить Дадину 2 миллиона рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.