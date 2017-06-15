Экс-президента банка обвинили в хищении свыше 420 млн рублей

Бывшего президента одного из российских банках обвинили в хищении по меньшей мере 420 млн рублей. Об итогах расследования уголовного дела сообщается на сайте МВД России.

«Экс-президент одного из банков совместно с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-«однодневок». Впоследствии денежные средства банка, поступившие на расчетные счета данных организаций, участники организованной группы использовали по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, материальный ущерб, причиненный учреждению, составил свыше 426 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Вера Юрченко