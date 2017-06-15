Генпрокуратура поручила проверить информацию о невыплате компенсаций в Ставрополье
Генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручение проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.
Жалоба президенту была передана в ходе прямой линии от жительницы села Краснокумское, Ставропольского края.
«Помощи от государства пока нет. Ничего не могут сделать, потому что должна приехать комиссия. Но ее нет, все требуют денег», — сказала местная жительница.
«Государство перечислило деньги. Хочу задать вопрос моему тезке губернатору: “Владимир Владимирович, где деньги?”. А все справки должны собираться бесплатно. Мы разберемся», — отреагировал президент.
Он также выразил надежду, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «побывает» у пострадавшей.
Максим Прошкин