Генпрокуратура поручила проверить информацию о невыплате компенсаций в Ставрополье

Генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручение проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

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Жалоба президенту была передана в ходе прямой линии от жительницы села Краснокумское, Ставропольского края.

«Помощи от государства пока нет. Ничего не могут сделать, потому что должна приехать комиссия. Но ее нет, все требуют денег», — сказала местная жительница.

«Государство перечислило деньги. Хочу задать вопрос моему тезке губернатору: “Владимир Владимирович, где деньги?”. А все справки должны собираться бесплатно. Мы разберемся», — отреагировал президент.

Он также выразил надежду, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «побывает» у пострадавшей.