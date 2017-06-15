В Ставрополье опровергли отставку губернатора после обращения к Путину

Информация об отставке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова не соответствует действительности, сообщил «Новой газете» начальник пресс-службы губернатора Алексей Нос.

«Нет, мы опровергаем», — сказал Нос.

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Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор подал в отставку «по семейным обстоятельствам», после того как жительница одного из послеков, пострадавших от наводнения, обратилась к президенту страны Владимиру Путину.

«Помощи от государства пока нет. Ничего не могут сделать, потому что должна приехать комиссия. Но ее нет, все требуют денег», — сказала местная жительница в ходе прямой линии.

«Государство перечислило деньги. Хочу задать вопрос моему тезке губернатору: “Владимир Владимирович, где деньги?”. А все справки должны собираться бесплатно. Мы разберемся», — отреагировал президент.

Он также выразил надежду, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «побывает» у пострадавшей.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручение проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения.