Полиция Чечни сообщила о прекращении уголовного дела против бойца ММА Амриева

Полиция Чечни прекратила уголовное преследование против спортсмена Мурада Амриева, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

«Дознавателем отдела полиции номер 3 управления МВД по городу Грозный 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», — сказал представитель полиции.

Ранее «Новая газета» сообщала. что вопреки обещаниям руководства, чеченская полиция отказывается закрывать уголовное дело против чемпиона мира по боям без правил.

Амриева обвиняли в том, что он в возрасте 16 лет якобы предоставил в паспортный отдел Ленинского района Грозного ложные сведения для получения паспорта, указав годом своего рождения 86-й вместо 85-го.

Сам он утверждает, что получил паспорт на основании копии свидетельства о рождении, где был ошибочно указан год рождения. Этот документ ему выдали взамен утраченному во время военных действий в Чечне.

В 2013 году его задержали сотрудники полиции, которые, как сообщала «Новая», фактически удерживали его в заложниках, вынуждая вернуться из-за границы его страшего брата, которого начальник полиции Грозного заподозрил в организации покушения на него.

Позже против Мурада Амриева было возбуждено уголовное дело по статье 327 (использование подложных документов), в рамках которого его объявили в федеральный розыск. Однако, в 2014-м году Мурад был снят с розыска, а розыскное дело по нему было прекращено. Однако 1 февраля 2017 года он был вновь объявлен в розыск.