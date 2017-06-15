Вячеславу Мальцеву стало плохо после заключения под арест

Сторонники националиста Вячеслава Мальцева заявили об ухудшении здоровья политика, который находится под арестом в спецприемнике. Об этом «Новой газете» сообщил координатор движения «Артподготовка» Александр Расторгуев.

Как рассказал Расторгуев, в спецприемнике идет ремонт помещений, поэтому арестованные спят на матрасах на полу.

«Из-за того, что Мальцев практически спит на бетонном полу у него ”схватило” мышцу, он не может встать», — пояснил координатор «Артподготовки».

По его словам, политик также попросил дать второе одеяло, в чем ему было отказано.

Ранее, 13 июня, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мальцева на 10 суток. Его задержали во время акции 12 июня на Тверской за неповиновение сотрудникам полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).

Напомним, это не первый случай, когда оппозиционному политику становится плохо после задержания. 13 апреля правоохранительные органы провели обыск в квартире Мальцева в рамках дела по статье 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Вскоре после задержания у Мальцева случился сердечный приступ.

Мальцев известен тем, что на выборах в Госдуму в 2016 году Мальцев входил вторым по счету кандидатом в общефедеральные списки «Парнаса». Однако пройти в нижнюю палату парламента он не смог. Оппозиционер ведет свой YouTube—канал под названием «Артподготовка». Политик придерживается националистических взглядов.