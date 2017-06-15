Омбудсмен пообещала проверить задержание подростка в Санкт-Петербурге после акции 12 июня

Уполномоченный по правам детей в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова пообещала проверить задержание подростка, подозреваемого в нападении на полицейского на акции 12 июня. Об этом сообщает РБК.

Как утверждает Агапитова, она уже направила в местное управление МВД запрос по поводу задержания несовершеннолетнего. Кроме того омбудсмен выясняет обстоятельства задержания на протестной акции еще 73 подростков, пишет издание.

«30 человек были отпущены без составления протокола, в отношении остальных возбуждены административные дела», — сказала она.

Агапитова уточнила, что, по информации Общественной наблюдательной комиссии, было шесть эпизодов, когда при задержании были нарушены права несовершеннолетних.

Ранее в четверг стало известно, что сотрудники центра «Э» в Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в нападении на полицейского. Сообщалось, что юноша ударил полицейского кулаком в лицо и выбил ему зуб во время протестов против коррупции.

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Вера Юрченко