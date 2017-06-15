Обратившейся к Путину жительнице Ставрополья выплатили компенсацию

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выплатило местный жительнице, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину, компенсацию за ущерб от наводнения, сообщает РБК.

В Министерстве РБК пояснили, что списки пострадавших поступают из МЧС и районной администрации до сих пор, после чего начинаются выплаты, но «где-то случаются сбои».

«Кстати, на момент, когда был задан вопрос, деньги уже поступили», — уточнили в министерстве.

Как рассказала автор вопроса Валентина Саковская-Некрасова, после ее обращения к Путину к дому подъехал мужчина и крикнул, что деньги перечислены и нужно проверить баланс.

«Я еще не проверяла, так как у меня сберегательная книжка. Но еще утром я проверяла в «Сбербанке» — денег не было», — рассказала жительница пострадавшего села.

Напомним, в ходе прямой линии с лидером государства Саковская-Некрасова заявила: «Помощи от государства пока нет. Ничего не могут сделать, потому что должна приехать комиссия. Но ее нет, все требуют денег».

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«Государство перечислило деньги. Хочу задать вопрос моему тезке губернатору: “Владимир Владимирович, где деньги?”. А все справки должны собираться бесплатно. Мы разберемся», — отреагировал Путин.

Он также выразил надежду, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «побывает» у пострадавшей.

Генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручение проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения.

Максим Прошкин