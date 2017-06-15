Путин: протестные митинги 12 июня организованы для саморекламы

Президент России Владимир Путин считает, что протестные акции, которые прошли в центре Москвы и других городах 12 июня, были организованы в целях саморекламы, а не «улучшения ситуации в стране», передает Интерфакс.

«Одно дело организовывать протестные акции, а другое дело — использовать эти акции как инструмент провокаций и обострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую», — сказал президент.

По мнению Путина, протестные акции — хороший способ донести до властей точку зрения несогласных, одна любые формы протеста должны оставаться в рамках закона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провокационные действия участников акции 12 июня на Тверской улице несли опасность для остальных граждан.

На протесте в центре Москвы отреагировал и мэр города Сергей Собянин. Он расценил проведение несогласованной акции как проявление «подлой и опасной провокации».

«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — заявил мэр.

По словам Собянина, «нам всем повезло», что обошлось «без крови».

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.