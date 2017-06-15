Путин счел нелепым участие ОМОНа в обысках у Серебренникова
Президент России Владимир Путин прокомментировал участие ОМОН в обысках у режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», передает Интерфакс.
«Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал Путин по окончании «прямой линии».
В ходе мероприятия вопрос об обысках в «Гоголь-центре» задал президенту актер Сергей Безруков, однако глава государства оставил его без ответа.
Напомним, 23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, после которых были допрошены основатель «Седьмой студии», худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Крроме этого, были задержаны бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.
В Следственном комитете России заявили, что с 2011 по 2014 год АНО «7 студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.
Сам Серебренников в первом публичном выступлении после событий 23 мая заявил, что готов к любым вопросам — ему нечего скрывать. Саму ситуацию он назвал «чудовищной несправедливостью».