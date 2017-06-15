Путин счел нелепым участие ОМОНа в обысках у Серебренникова

Президент России Владимир Путин прокомментировал участие ОМОН в обысках у режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», передает Интерфакс.

«Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал Путин по окончании «прямой линии».

В ходе мероприятия вопрос об обысках в «Гоголь-центре» задал президенту актер Сергей Безруков, однако глава государства оставил его без ответа.

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Напомним, 23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, после которых были допрошены основатель «Седьмой студии», худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Крроме этого, были задержаны бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

В Следственном комитете России заявили, что с 2011 по 2014 год АНО «7 студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.

Сам Серебренников в первом публичном выступлении после событий 23 мая заявил, что готов к любым вопросам — ему нечего скрывать. Саму ситуацию он назвал «чудовищной несправедливостью».